Путин заявил об ударе по ОПК Украины новейшими гиперзвуковыми ракетами «Орешник»

Президент России Владимир Путин заявил об испытании в боевых условиях новейших ракет средней дальности «Орешник».

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия, 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», - подчеркнул президент.

Путин обратил особое внимание, что в данном случае это были ракетные системы с баллистической ракетой в гиперзвуковом безъядерном оснащении. Название «Орешник» ей дали российские ракетчики.

По словам Путина, испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. Российский лидер отметил, что на украинской территории поражен один из крупнейших и известных военно-промышленных комплексов в Днепропетровске.