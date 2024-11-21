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Путин заявил об ударе по ОПК Украины новейшими гиперзвуковыми ракетами «Орешник»

Путин заявил о реакции России на удары дальнобойным оружием по своей территории.
Марина Крижановская 2024-11-21 20:20:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин заявил об испытании в боевых условиях новейших ракет средней дальности «Орешник».

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия, 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», - подчеркнул президент.

Путин обратил особое внимание, что в данном случае это были ракетные системы с баллистической ракетой в гиперзвуковом безъядерном оснащении. Название «Орешник» ей дали российские ракетчики.

По словам Путина, испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. Российский лидер отметил, что на украинской территории поражен один из крупнейших и известных военно-промышленных комплексов в Днепропетровске.

#Украина #Владимир Путин #Storm Shadow #ATACMS #СВО #ракеты средней дальности #испытания оружия #ответная реакция #украинский ОПК
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