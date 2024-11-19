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Доктрина: агрессия неядерной страны с помощью ядерной считается совместной

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания.
Андрей Аркадьев 2024-11-19 11:27:14
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ определяет условия, при которых российская сторона может рассмотреть возможность применения ядерного оружия.

В утвержденных Путиным основах госполитики сказано, что агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. В обновленной редакции доктрины уточняется, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против нашей страны.

В документе подчеркивается, что Россия рассматривает возможность использования ядерного вооружения как крайнюю и вынужденную меру и предпринимает все усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Президентский указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Указ «Об Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», подписанный в 2020 году, признан утратившим силу.

Напомним, в сентябре прошло заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. В ходе встречи Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия.

#Путин #Ядерное сдерживание #госполитика #доктрина
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