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Песков: Путину приходится отвечать на безрассудные шаги Запада

Уходящая администрация в Белом доме продолжает усиливать напряженность вокруг Украину, отметил представитель Кремля.
Алексей Курильченко 2024-11-24 11:03:05
© Фото: песков Shatokhina Natalia news.ru

Обновление ядерной доктрины РФ это один из ответов на безрассудные действия Запада, усиливающего напряженность вокруг Украины. Ключевую роль в этой эскалации играет уходящий президент США Джо Байден и его администрация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин дал поручения готовить изменения с тем, чтобы адаптировать наш доктрину к условиям нынешнего противостояния - которое провоцируется западными странами. Но Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне», - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, Запад каждый раз делает все более безрассудные шаги, на что Россия приходится отвечать. При этом действия западных стран лишь усиливают напряженность вокруг украинского конфликта.

Напомним, что 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. До этого российский лидер внес корректировки в ядерную доктрину России. Как заявили в Кремле, новая доктрина основана на том, что РФ будет применять ядерное оружие исключительно как крайнюю меру в случае агрессии со стороны других стран.

#в стране и мире #сша #Кремль #ядерная доктрина #Дмитрий Песков
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