В Кремле назвали цели утверждения основ политики ядерного сдерживания

Утверждение основ государственной политики России в области ядерного сдерживания нужно для того, чтобы адаптировать ядерную доктрину к нынешним реалиям и минимизировать мировую ядерную угрозу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно было привести наши основы в соответствие с нынешней обстановкой. Второе - Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, которое является крайней и вынужденной мерой. И Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля указал на важные пункты документа. Один из них подразумевает неотвратимость возмездия в случае агрессии против РФ и ее союзников. Еще один пункт указывает, что агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерного будет считаться совместным нападением.

Напомним, что 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. До этого российский лидер внес корректировки в ядерную доктрину России.