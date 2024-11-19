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В Кремле назвали цели утверждения основ политики ядерного сдерживания

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, которое является крайней мерой.
Алексей Курильченко 2024-11-19 11:40:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Утверждение основ государственной политики России в области ядерного сдерживания нужно для того, чтобы адаптировать ядерную доктрину к нынешним реалиям и минимизировать мировую ядерную угрозу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно было привести наши основы в соответствие с нынешней обстановкой. Второе - Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, которое является крайней и вынужденной мерой. И Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля указал на важные пункты документа. Один из них подразумевает неотвратимость возмездия в случае агрессии против РФ и ее союзников. Еще один пункт указывает, что агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерного будет считаться совместным нападением.

Напомним, что 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. До этого российский лидер внес корректировки в ядерную доктрину России.

#в стране и мире #ядерное оружие #Владимир Путин #ядерная доктрина #Дмитрий Песков
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