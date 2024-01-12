Jerusalem Post: взорвано посольство США в Ираке

Взрыв в посольстве США в Ираке, по предварительным данным, произошел в четверг вечером, сообщает Jerusalem Post. Газета подчеркивает, что не смогла подтвердить эту информацию независимо.

Это произошло через полчаса после сообщений о том, что США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене. Если посольство действительно было взорвано, то, по-видимому, это был акт возмездия, пишет газета.

США и Великобритания нанесли удары по более чем десятку целей в Йемене ночью с 11 на 12 января. Джо Байден и Риши Сунак подтвердили проведение военной операции. По их словам, это ответ на нападения хуситов на Красном море.

Под удар, по сообщениям, попали столица страны Сана, в том числе международный аэропорт, портовый город Ходейда, населенные пункты Саада и Дхамар.

Удары наносились с истребителей и кораблей. О разрушениях и пострадавших пока ничего не известно.