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Sky News Arabia: массированному удару подвергся международный аэропорт Саны

Военные США и Великобритании нанесли удар по более чем дюжине целей хуситов в Йемене.
Владимир Рубанов 2024-01-12 03:38:01
© Фото: Hani Al-Ansi dpa, Global Look Press

Под массированную бомбардировку американо-британской коалиции попал международный аэропорт Саны, сообщил телеканал Sky News Arabia. Последствия удара не известны. Атакованы также провинции Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар. Один из ударов пришелся на окрестности портового города Ходейда.

Военные США и Великобритании нанесли удар по более чем дюжине целей хуситов в Йемене, передает CNN со ссылкой на официального представителя США. По его словам чиновника, эти цели были выбраны, чтобы ослабить продолжающиеся нападения хуситов на суда в Красном море.

По его информации, в число целей входили радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет.

В ответ на атаку с территории Йемена было запущено большое количество ракет, сообщал телеканал Al Mayadeen. Утверждалось, что одной из них был поражен американский корабль.

Силы «Ансар Аллах» перебросили часть оружия и техники, а другие укрепили в ожидании удара со стороны США и их союзников, сообщает телеканал Al Arabiya.

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