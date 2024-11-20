Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Ильинка на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что Ильинку взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Они сделали это в результате активных наступательных действий.

Подразделения группировки за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дружба, Дзержинск, Щербиновка, Заря и Сухая Балка - все они находятся на территории ДНР.

Кроме этого, группировка отразила 12 контратак формирований из состава восьми украинских бригад и одного батальона.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» неприятель потерял до 390 боевиков, а также боевую бронированную машину «Казак» и два автомобиля. Потери врага в артиллерии от действий группировки составили шесть орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили хорошо укрепленный украинский дот в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.