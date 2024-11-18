Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новоалексеевка на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что Новоалексеевку в результате решительных и активных действий взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр».

Сообщается, что силами группировки за сутки было нанесено огневое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Кроме этого .удалось отразить 11 украинских контратак - к ним привлекались боевики и техника из состава пяти украинских бригад.

Отмечено, что в зоне ответственности группировки неприятель лишился более 500 боевиков, бронетранспортера М113, 155-миллиметровую гаубицу М777, пикам, 155-миллиметровую самоходку Krab, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика», две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и две 100-миллиметровых пушки «Рапира».

Ранее сообщалось, что российский «Ураган» уничтожил технику ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.