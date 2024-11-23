Байден с гордостью назвал себя своим мужем

Президент США Джозеф Байден в очередной раз допустил нелепую оговорку на публичном выступлении. На званом ужине в Белом доме 82-летний американский лидера заявил, что он сам себе муж.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», - заявил президент США.

Отметим, что американский лидер зачастую представляется как «муж Джилл Байден».

Странные оговорки и повеление Байдена постоянно попадают в объективы камер. Ранее он в ходе церемонии вручения государственных наград уронил и зачем-то облизнул медаль «За гражданские заслуги», а на Хэллоуин кусал детей.

Официально о каких-либо проблема со здоровьем Байдена не сообщал - известно лишь о том, что он болел коронавирусом летом этого года. Однако, по данным New York Post, лечащий врач американского президента мог обсуждать своего подопечного с экспертами по болезни Паркинсона.