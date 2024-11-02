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Байден уронил и облизнул медаль на церемонии вручения наград

Американский президент также умудрился уколоть женщину, которой вручал медаль.
Сергей Лебедев 2024-11-02 07:38:02
© Фото: Youtube/WhiteHouse © Видео: Youtube/WhiteHouse

Американский президент Джо Байден попал в очередную нелепую ситуацию. На этот раз во время церемонии вручения государственных наград в Пенсильвании глава государства не смог с первого раза прикрепить на лацкан пиджака женщины медаль «За гражданские заслуги».

Более того, Джо Байден уколол награждаемую и уронил награду. Подняв медаль, американский лидер облизнул металлическое крепление.

Напомним, президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации. Из-за этого в американском обществе активно обсуждается возможное наличие у него проблем со здоровьем.

В частности, речь идет о моментах, когда президент путает названия стран, забывает какие-то эпизоды из своей жизни и теряется в пространстве. Так, например, недавно Джо Байден без посторонней помощи не мог найти обратную дорогу в Белый дом.

#награждение #Джо Байден #президент США #Пенсильвания #медаль #облизнул
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