Байден уронил и облизнул медаль на церемонии вручения наград

Американский президент Джо Байден попал в очередную нелепую ситуацию. На этот раз во время церемонии вручения государственных наград в Пенсильвании глава государства не смог с первого раза прикрепить на лацкан пиджака женщины медаль «За гражданские заслуги».

Более того, Джо Байден уколол награждаемую и уронил награду. Подняв медаль, американский лидер облизнул металлическое крепление.

Напомним, президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации. Из-за этого в американском обществе активно обсуждается возможное наличие у него проблем со здоровьем.

В частности, речь идет о моментах, когда президент путает названия стран, забывает какие-то эпизоды из своей жизни и теряется в пространстве. Так, например, недавно Джо Байден без посторонней помощи не мог найти обратную дорогу в Белый дом.