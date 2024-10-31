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Байден укусил нескольких детей во время празднования Хэллоуина

Президент при раздаче конфет делал вид, что поедает малышей.
Сергей Лебедев 2024-10-31 07:18:18
© Фото: X/POTUS © Видео: X/POTUS

В среду вечером американский президент Джо Байден в шутку укусил нескольких малышей. Это произошло во время празднования Хэллоуина в Белом доме.

Глава государства при раздаче конфет делал вид, что поедает маленьких детей. Одного из младенцев, переодетого в цыпленка, он даже укусил за бедро.

Родители малышей оказались не против такого взаимодействия Джо Байдена с их детьми.

Напомним, ранее президенту США отказали в его любимом мороженом с шоколадной крошкой, когда он пришел в магазин в Балтиморе. Глава государства явно огорчился, что не отведает любимого лакомства. В итоге Джо Байдену пришлось довольствоваться шариком ванили и шоколада, но без посыпки.

#дети #Белый дом #Джо Байден #президент США #Хэллоуин #укусил
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