США перебросят на Ближний Восток эсминцы и самолеты

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, для защиты граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороны Израиля и деэскалации посредством сдерживания в регионе развернут дополнительные эсминцы, истребительную эскадрилью и самолеты-заправщики, а также несколько бомбардировщиков дальнего радиуса действия ВВС США B-52.

Эти силы начнут прибывать в ближайшие месяцы, поскольку авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln готовится покинуть регион.

Пентагон дает понять, что если Иран, его партнеры или его доверенные лица воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, Вашингтон примет все необходимые меры для защиты, говорится в сообщении.

Ранее главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что ответ Ирана на недавние израильские атаки будет беспрецедентным.

Иран может ответить «решительным и болезненным» ударом по территории Израиля до президентских выборов в США 5 ноября, сообщил CNN.

Армия обороны Израиля 26 октября нанесла удар в ответ на ракетную атаку Ирана. В частности, был атакован космический центр Шахруд в провинции Семнан, сообщили СМИ. Там находится производство твердотопливных ракетных двигателей.

Иран 1 октября атаковал более чем сотней ракет территорию еврейского государства в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.