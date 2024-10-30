NYT: Израиль атаковал космический центр КСИР по производству ракет

Армия обороны Израиля 26 октября ударила по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, который находится под управлением КСИР, передает The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.

Как сообщается, в центральном здании находится производство твердотопливных ракетных двигателей. В частности, по данным газеты, их используют для создания баллистических ракет средней дальности.

Кроме того, издание утверждает, что КСИР мог разработать собственную программу производства оружия, отдельную от армии Ирана.

Израиль также уничтожил иранские ПВО, которые ранее использовали для отражения атак на заводы, крупное газовое месторождение и порт на юге Ирана, заявили в газете.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаманеи заявил, что Израиль просчитался в своем нападении на Исламскую Республику, когда нанес точечные удары по военным объектам.