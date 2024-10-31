CNN узнал о планах Ирана нанести удар по Израилю до выборов в США

Иран может ответить «решительным и болезненным» ударом по территории Израиля до президентских выборов, которые пройдут в США 5 ноября. сообщает CNN.

«Ответ Ирана на агрессию сионистского режима будет окончательным и болезненным», - передает телеканал.

Уточняется, что удар будет являться ответом на недавние атаки Израиля. Точная дата атаки не сообщается.

Хотя ранее Иран заявил Израилю, что не будет реагировать на удары с территории Израиля. Напомним, что ЦАХАЛ нанес точечные удары по военным объектам в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА. Израиль назвал атаку ответом на иранский обстрел 1 октября 2024 года. Операция носила кодовое название «Дни покаяния».