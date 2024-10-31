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В КСИР Ирана анонсировали беспрецедентный ответ на атаки Израиля

Накануне стало известно об ударе ЦАХАЛ по иранскому космическому центру, на котором производились твердотопливные ракетные двигатели для баллистических ракет средней дальности.
Елизавета Кондрикова 2024-10-31 21:53:48
© Фото: Tomer NeubergJINI, Global Look Press

Ответ Ирана на недавние израильские атаки будет беспрецедентным, пообещал главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами. Его заместитель Али Фадави подчеркнул, что иранский ответ Тель-Авиву «неизбежен», пишет издание Al Mayadeen.

«Ответ Ирана на нападение Израиля – это уже решенный вопрос. Мы способны атаковать сразу все, что есть у сионистов за одну операцию», - заявил заместитель иранского главкома.

По его словам, за последние 40 лет Тегеран ни разу не оставил израильскую агрессию без ответа.

Напомним, накануне стало известно об израильском ударе по космическому центру Шахруд в Иране, который находится под управлением КСИР. В его центральном здании находится производство твердотопливных ракетных двигателей, сообщил New York Times. В частности, их используют для создания баллистических ракет средней дальности.

#Ближний Восток #Израиль #Иран #ксир #Хоссейн Салами
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