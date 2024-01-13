Шойгу исполнил мечту 15-летней Саши познакомиться с пилотажными группами

Глава Минобороны России Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание 15-летней Александры из Москвы, которая мечтала познакомиться с пилотажными группами. Ее открытку министр обороны снял с «Елки желаний».

После этого Саше вместе с ее юнармейским отрядом удалось побывать на подмосковном аэродроме Кубинка в день проведения первой летной смены в 2024 году. Она познакомилась с летчиками пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», а также с девушками-летчицами, выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ).

Школьница посмотрела воздушную программу «Стрижей», посидела в кабине истребителей и получила в подарок летный комбинезон и защитный шлем с автографами летчиков пилотажных групп.

Потом девочка вместе с членами экипажей авиагрупп и выпускницами КВВАУЛ пообщалась с Сергеем Шойгу по видеосвязи.

«Мне даже в кабине удалось посидеть. Мне все очень понравилось, я в восторге. Мы в том году с ребятами ездили в лагерь на 14 дней, на сборы, нам там очень сильно понравилось. И я ездила в «Орленок», там была тематическая смена «Авангард», и там тоже было очень интересно», - рассказала Саша.

Во время своего выступления экипажи авиагруппы «Стрижи» выполнили комплекс фигур группового пилотажа, в том числе «виражи», «боевые развороты», «роспуск», показали элементы одиночного пилотажа в форсажном режиме работы двигателей.

На аэродроме в Кубинке ребята посмотрели авиатехнику пилотажных групп ВКС РФ, в том числе самолеты Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29. Саша посидела в кабине каждого из истребителей, а потом на тренажере самолета МиГ-29 сама выполнила некоторые фигуры высшего пилотажа.

Во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» приняли участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.