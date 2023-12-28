Шойгу исполнит мечту 15-летней Александры познакомиться с пилотажными группами

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Генерал армии снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку 15-летней девочки Александры из Москвы, которая мечтает познакомиться с пилотажными группами.

«Ну, это большое желание. Александра, 15 лет, из Москвы. Мечтает познакомиться с пилотажными группами и принять участие в параде на Красной площади в составе юнармейской коробки», - сказал Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства пообещал исполнить желание москвички - Александра познакомится с пилотажными группами и посмотрит их выступление.

В благотворительной акции также принимают участие заместители главы Минобороны России, главнокомандующие видами Вооруженных сил РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления. Акция проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны.

Ранее министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска и подарил ей велосипед. Девочка играет в баскетбол, учится в музыкальной школе и хочет заниматься велоспортом.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.