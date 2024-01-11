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Замминистра обороны Иванов исполнил мечту 10-летнего Никиты из Новосибирска

Школьник и его родные посетили Кронштадт, побывали на палубе легендарного крейсера «Аврора», а напоследок сходили в Эрмитаж.
2024-01-11 07:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Десятилетний Никита из Новосибирска смог побывать в Санкт-Петербурге вместе с семьей. Такое новогоднее желание он написал на открытке для благотворительной акции «Елка желаний». Его мечту снял с елки заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Для Никиты и его семьи по поручению замглавы Минобороны организовали поездку в северную столицу. Школьник и его родные посетили Кронштадт, побывали на палубе легендарного крейсера «Аврора», а напоследок сходили в Эрмитаж.

Во время поездки Никите удалось пройтись по отсекам первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», осмотреть внутреннее убранство Никольского морского собора и ознакомиться с экспозициями Центрального военно-морского музея имени Петра Великого.

«Мне двоюродный брат сказал, что он летал в Питер, и мне захотелось слетать в Питер. Мне больше всего понравилась вот эта лодка. Понравилось, как там вся электроника сделана», - рассказал Никита.

Акция «Елка желаний» проходит в воинских частях и военных гарнизонах по всей стране. В этом году в ней уже поучаствовали глава Минобороны России Сергей Шойгу, его заместители, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Санкт-Петербург #Минобороны России #Новый год #Кронштадт #Новосибирск #тимур иванов #К-3 «Ленинский комсомол» #акция «Елка желаний» #Центральный военно-морской музей имени Петра Великого
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