Начальник войск РХБЗ Кириллов исполнил мечты детей с «Елки желаний»

Новогодняя елка с желаниями детей была установлена в военно-научном комплексе войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Начальник войск РХБ защиты Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов выбрал три шара на «Елке желаний» и по доброй традиции исполнил заветную мечту семилетней участницы акции Анны Давыдовой из Тамбова побывать в Москве. Для Анны и ее мамы была организована тематическая программа знакомства с новогодней столицей: они побывали в Центральном академическом театре Российской Армии и так как девочка очень любит кошек - побывали в театре кошек Юрия Куклачева.

В канун Нового года свершилось чудо и для сестер Вероники и Ланы Кочетовых, проживающих в Московской области.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту четырехлетней Вероники, подарив ей набор кукол и двенадцатилетней Ланы, получившей планшет.

Сотрудниками 27 Научного центра Министерства обороны Российской Федерации имени академика Н.Д. Зелинского для детей был проведен открытый урок «Юный химик» с демонстрацией опытов. Ребятам продемонстрировали ряд экспериментов, объясняющих явления, встречающиеся в повседневной жизни.

Завершилось мероприятие посещением «Елки РХБЗ», угощением сладостями и вручением подарков.

Новый год - это волшебное время, когда сбываются заветные мечты. Важно искренне верить в хорошее, делать добрые дела и уделять внимание тем, кто рядом с нами.

Ранее заместитель министра обороны России Павел Попов исполнил мечту мальчика Льва в рамках акции «Елка желаний». желанием Льва было подарить ему аэрохоккей. По поручению замминистра обороны РФ Попова Дед Мороз со Снегурочкой навестил мальчика и вручил ему подарок.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.