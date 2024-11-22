Меркель поделилась, как планировала наладить контакт с Путиным

Занимавшая в 2005-2021 годах пост канцлера ФРГ Ангела Меркель поделилась, для чего ей нужно было контактировать с российским президентом Владимиром Путиным.

Она пояснила, что холодная война окончилась, и встал вопрос, как иметь контакты в складывающемся новом мировом порядке с таким человеком как Путин. По мнению Меркель, таких людей надо приобщать к чему-то глобальному.

«Как можно поддерживать связи в новом миропорядке после холодной войны с кем-то вроде Путина, которого некоторые историки называют ревизионистом? Пытаясь позволить ему разделить процветание», - задалась вопросом Меркель в интервью Tagesspiegel.

Одним из таких способов был газопровод «Северный поток - 2», который Меркель считала «политически разумным». Она отметила, что не считает этот проект ошибкой, несмотря на провалившуюся попытку. Также она затронула тему украинского конфликта и Минские соглашения, которые она подписывала в 2015 году.

«Потому что я приложила все свои силы, чтобы предотвратить возникшую сейчас ситуацию (вооруженный конфликт на Украине. - Прим. ред.), которые в то время привели к одному - хрупкому перемирию между Россией и Украиной», - рассказала экс-канцлер Германии изданию.

Подытоживая свои откровения, Меркель добавила, что считала неразумным рвать экономические связи с Россией, которые были также важны для российского президента Путина.

В декабре 2023 года кандидатуру экс-канцлера Германии рассматривали с тпозиции главного претендента на роль неофициального посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.