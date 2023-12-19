Экс-канцлер Германии могла бы выступать в качестве неправительственного посредника, при этом она имеет обширный опыт взаимодействия с президентом России.

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Профессор Школы международного образования в штате Вермонт Брюс Дэйтон заявил о необходимости усиления миротворческой деятельности и предложил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель как главного претендента на роль неофициального посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Заявление было опубликовано в материале газеты The Hill.

Профессор отметил, что «неофициальные переговоры» с Россией могли бы проходить при участии влиятельных бизнесменов, религиозных лидеров и представителей неправительственных организаций. Результатами таких переговоров стали бы идеи, наиболее осуществимые из которых могли быть переданы «официальным дипломатическим представителям». По мнению Дэйтона, Меркель подходит на позицию основного кандидата в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, так как имеет обширный опыт взаимодействия с российским лидером и в то же время может действовать свободнее, чем члены правительства.

«Неблагополучная позиция президента США Джо Байдена в качестве члена "внешнеполитической" семьи подразумевает, что иногда стоит положиться на авторитетную тетю или заслуживающего доверие дядю, чтобы вступить с схватку с кузенами. Настал момент, когда третьей стороне нужно прийти на помощь в поисках мира в Европе», - заключил Дэйтон.

О роли США в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом неоднократно заявляли политики. Так, бывший сотрудник Государственного департамента США полковник в отставке Энн Райт заявила, что Штаты «торпедировали» мирные переговоры между Россией и Украиной. В то же время президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности вести переговоры с Украиной, в случае если Киев будет готов в них участвовать.