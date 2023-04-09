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Матвиенко заявила, что Олланд и Меркель 8 лет «дурачили» РФ в рамках Минских соглашений

Максим Крюков
13:50 09.04.2023
По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спецоперация была неизбежна, так как Запад готовил Киев к вооруженному нападению на Донбасс и Крым.
Матвиенко заявила, что Олланд и Меркель 8 лет «дурачили» РФ в рамках Минских соглашений
© Фото: Soeren Stache, dpa, GlobalLookPress
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Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время работы над Минскими соглашениями на протяжении восьми лет «дурачили» Россию для подготовки киевского режима к конфликту, вместо того, чтобы по-настоящему понудить Украину к миру. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Мы неоднократно сталкивались просто с ложью - говорят одно, делают другое, подразумевают третье», - сказала она эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По ее словам, лидеры стран «Нормандского формата» использовали это время для насыщения Украины вооружением и подготовки вооруженного нападения на территории Донбасса и Крым. Как отметила парламентарий, именно поэтому специальная военная операция «просто была неизбежна».

«И если бы такое решение не было принято - последствия были бы для нас катастрофические», - подчеркнула Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента добавила, что российская сторона действительно верила, что лидеры Франции и ФРГ являются серьезными политиками, «и они понимают ответственность за последствия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего французского лидера Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время для Киева для укрепления военных возможностей Украины. Представитель Кремля обратил внимание на то, что Минские договоренности в сущности являлись игрой в наперстки, и играли в нее с РФ.

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