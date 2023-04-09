Матвиенко заявила, что Олланд и Меркель 8 лет «дурачили» РФ в рамках Минских соглашений
Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время работы над Минскими соглашениями на протяжении восьми лет «дурачили» Россию для подготовки киевского режима к конфликту, вместо того, чтобы по-настоящему понудить Украину к миру. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.
«Мы неоднократно сталкивались просто с ложью - говорят одно, делают другое, подразумевают третье», - сказала она эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
По ее словам, лидеры стран «Нормандского формата» использовали это время для насыщения Украины вооружением и подготовки вооруженного нападения на территории Донбасса и Крым. Как отметила парламентарий, именно поэтому специальная военная операция «просто была неизбежна».
«И если бы такое решение не было принято - последствия были бы для нас катастрофические», - подчеркнула Матвиенко.
Спикер верхней палаты парламента добавила, что российская сторона действительно верила, что лидеры Франции и ФРГ являются серьезными политиками, «и они понимают ответственность за последствия».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего французского лидера Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время для Киева для укрепления военных возможностей Украины. Представитель Кремля обратил внимание на то, что Минские договоренности в сущности являлись игрой в наперстки, и играли в нее с РФ.