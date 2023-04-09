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Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки

Анна Назайкина
13:36 09.04.2023
Отношение Запада к этим договоренностям развязало киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, заявил представитель Кремля.
Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего французского лидера Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время для Киева для укрепления военных возможностей Украины.

Песков обратил внимание на то, что в Минские договоренности в сущности являлись игрой в наперстки, и играли в нее с РФ.

«Нас обманывали. Это усугубило ситуацию. Это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, это приблизило специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса.

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