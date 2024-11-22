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Кремль: МО РФ проработает механизмы оповещения мирных жителей Украины

Эти механизмы будут задействованы в случае новых ударов баллистическими ракетами «Орешник», отметил Дмитрий Песков.
Тимур Шерзад 2024-11-22 13:17:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие ВС РФ проработают механизмы оповевещения мирного населения Украины. 

Это будет необходимо на случай новых применений баллистических ракет средней дальности «Орешник» по территории Украины.

«Нюансы будут проработаны нашими военными и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны», - сказал Песков журналистам. 

Ранее о том, что при применении «Орешника» российские военнослужащие будут предупреждать мирных жителей Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме этого, Путин подчеркнул, что, исходя из сегодняшего уровня развития систем ПВО, средств противодействия новейшим гиперзвуковым ракетам «Орешник» нет.

#Украина #гиперзвуковые ракеты #Дмитрий Песков #предупреждение #орешник
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