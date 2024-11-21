Путин заявил, что Россия будет предупреждать мирных жителей о зонах поражения

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет заранее предупреждать мирных жителей Украины покидать зоны поражения.

«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны», - сообщается в заявлении.

Российский лидер отметил, что предупреждения об опасных зонах поражения будут делаться по гуманитарных соображениям, не опасаясь ответных мер со стороны противника.

Ранее Владимир Путин заявил об успешных испытаниях новейших ракет средней дальности «Орешник». Целью поражения ракеты являлся один из военно-промышленных комплексов в Днепропетровске.