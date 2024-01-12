Губернатор Псковской области заявил о готовности региона принять Бориса Каткова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что регион готовится к приему россиянина Бориса Каткова, которого власти Латвии признали угрозой национальной безопасности и решили депортировать из страны.

«Сегодня поступила информация, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Якобы он представляет опасность национальной безопасности. на самом деле, полная ерунда. Просто очередное проявление русофобии и слабоумия. Далее - час на сборы, и как преступника сопроводили до границы», - сказал он.

По его словам, главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества (ЛРАС) встретят руководитель аппарата правительства региона и представители комитета по соцзащите и здравоохранению. Они также проведут первичный осмотр и при необходимости окажут необходимую медицинскую помощь.

«Мы уже определились, куда Бориса Григорьевича отвезем. Ну, а дальше пообщаемся, поймем, какие планы. В любом случае Псковская область его с удовольствием примет. Мы своих не бросаем», - заключил Ведерников.

В разговоре со «Звездой» Борис Катков рассказал о том, как за ним в Риге пришли пограничники и отвезли в отделении полиции, где он провел 6 часов. На обжалование решения латвийских властей у гражданина РФ был месяц, однако ему не дали завершить дела в ЛРАС, в которой работает около 600 сотрудников. По мнению пенсионера, решение о депортации связано с тем, что он «прокремлевский» и работал с посольством РФ.