«Выбегаю в трусах»: россиянин Катков о том, как за ним в Риге пришли силовики

Власти Латвии не дали россиянину Борису Каткову, которого решили депортировать, по-человечески покинуть страну. В разговоре со «Звездой» он рассказал, что был готов уехать спокойно и ни от кого не прятался. В итоге к 82-летнему пенсионеру пришли с облавой в квартиру, не дав даже одеться.

«Уже принял решение ехать по-человечески. Надо было мне закрыть организацию, на мне висят деньги. Ничего не дали. Хотя политики мне говорили: "месяц у тебя есть". Я на это и рассчитывал. А тут в трусах выбегаю, они (пограничники - Прим. ред.) стоят. Поэтому, конечно, неприятно», - посетовал он.

Дело в том, что гражданин РФ с постоянным ВНЖ в республике, которого признали угрозой национальной безопасности, был главой сразу двух организаций: Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта. И если со вторым все вышло просто - Катков успел решить организационные вопросы, то с первой организацией латвийские власти поступили некрасиво.

По его словам, теперь 600 сотрудников Латвийско-российской ассоциации сотрудничества остались без всего. Он отметил, что сегодня структуре, которая занималась поддержкой соотечественников и работой с гражданами России, исполнилось ровно 25 лет, подчеркнув, за 15 лет организация отправила в Калининград на бесплатное обучение более 400 студентов.

«Вы знаете, наверное, покидаю с чувством обиды и горечи - 57 лет я был в этой стране. Служил, потом работал, и вот 25 лет занимался общественной деятельностью. Можно было за 57 лет изучить, чем я занимаюсь и какую пользу я приношу народу. У меня были самые законопослушные люди в организации со своим мнением», - сказал пенсионер.

Борис Катков также поблагодарил власти Пскова, которые пообещали встретить пенсионера на границе. Также он обрадовался тому, что его история нашла отклик у большого числа людей.