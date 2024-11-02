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NYT: Зеленский стал напряженным и изможденным после неудач ВСУ

По мнению американских чиновников, на состояние Владимира Зеленского негативно влияет страх прекращения западной помощи.
Ян Брацкий 2024-11-02 21:22:15
© Фото: Vannicelli Grillotti, Keystone Press Agency, Global Look Press

Неудачи ВСУ на поле боя и неопределенность на политической арене США в канун выборов президента не лучшим образом влияют на состояние Владимира Зеленского. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«На прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», - говорится в материале.

Все это оказывает сильное давление не только на Зеленского, но и на рядовых украинцев, отмечает издание. Моральный дух боевиков ВСУ на передовой крайне низок из-за постоянного натиска российских войск и страха прекращения западной поддержки.

Ранее глава МИД Польши, например, напомнил украинцам о том, что для его страны в приоритете безопасность поляков, а не помощь ВСУ. Варшава и так передала Киеву танков, орудий и боеприпасов больше, чем кто-либо из союзников по ЕС, заверил глава ведомства Радослав Сикорский.

О том, что Киев перестал считаться с польскими друзьями в вопросах отправки оружия для ВСУ подтвердил и президент Анджей Дуда.

Между тем, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы на Украине должны были состояться 31 марта, но были отменены под предлогом военного положения и мобилизации.

#Украина #сша #Зеленский #Выборы #ВСУ #Легитимность
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