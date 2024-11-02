МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сикорский: безопасность Польши важнее помощи Украине

Ранее Владимир Зеленский обиделся на Варшаву за отказ передать Киеву истребители МиГ-29, находящиеся на вооружении польских ВВС.
Ян Брацкий 2024-11-02 20:29:42
© Фото: Neil MiltonKeystone Press Agency Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил украинцам, что для его правительства безопасность собственных граждан важнее поддержки киевского режима

«Польша передала Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Британия вместе взятые. Но наши партнеры также должны понимать, что наша безопасность, безопасность полек и поляков для нас важнее всего», - написал Сикорский в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул Варшаву в нежелании передать ВСУ истребители МиГ-29. На критику Зеленского ответил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Министр заявил, что передачу «мигов» соседу можно обсуждать только при условии усиления польских ВВС истребителями F-35 производства США. Прибытие новейших самолетов ожидается не ранее 2026 года, уточнил он.

Накануне Сикорский предложил Киеву, который остро нуждается в боеприпасах и современном вооружении, приобрести все это на заводах Польши в кредит.

Россия неоднократно указывала на недопустимость поставок западного оружия киевскому режиму. По мнению Москвы, это затягивает конфликт и не способствует возобновлению переговорного процесса.

#оружие #Украина #Польша #Зеленский #мид #Сикорский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 