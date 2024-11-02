Сикорский: безопасность Польши важнее помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил украинцам, что для его правительства безопасность собственных граждан важнее поддержки киевского режима

«Польша передала Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Британия вместе взятые. Но наши партнеры также должны понимать, что наша безопасность, безопасность полек и поляков для нас важнее всего», - написал Сикорский в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул Варшаву в нежелании передать ВСУ истребители МиГ-29. На критику Зеленского ответил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Министр заявил, что передачу «мигов» соседу можно обсуждать только при условии усиления польских ВВС истребителями F-35 производства США. Прибытие новейших самолетов ожидается не ранее 2026 года, уточнил он.

Накануне Сикорский предложил Киеву, который остро нуждается в боеприпасах и современном вооружении, приобрести все это на заводах Польши в кредит.

Россия неоднократно указывала на недопустимость поставок западного оружия киевскому режиму. По мнению Москвы, это затягивает конфликт и не способствует возобновлению переговорного процесса.