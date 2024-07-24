Песков: переговоры с Украиной осложняются нелегитимностью Зеленского

Нелегитимность Зеленского остается проблемой, осложняющей мирный процесс по урегулировании на Украине, как и его запрет на переговоры с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с выпускниками Высшей школы РАНХиГС.

«Президент говорил неоднократно что Зеленский утратил свою легитимность. Анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может быть преемником на должности руководителя станы в настоящий момент», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

В своей речи он отметил, что мирное решение конфликта на Украине остается предпочтительным для России, а спецоперация началась, как крайнее средство. Также в Кремле надеются получить разъяснения относительно заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой.