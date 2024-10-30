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Президент Дуда заявил, что Украина перестала считаться с Польшей

По его словам, Украина перестала считать Польшу одним из ключевых партнеров в вопросе оказания военной помощи.
Ирина Егорова 2024-10-30 04:38:14
© Фото: President Of Ukraine OfficeKeystone Press Agency, Globallookpress

Киев больше не считается с Варшавой в вопросах отправки оружия для ВСУ. Этот факт подтвердил президент Польши Анджей Дуда.

«В каком-то смысле так и есть», - цитирует главу Польши «360».

Такими словами он ответил на вопрос журналистов о том, перестала ли Украина учитывать мнение польских властей после отправки оружия для ВСУ.

При этом он отметил, что хотел бы сохранить дружественные отношения между странами, несмотря на то, что объемы поставок военной помощи на данный момент уже не такие, как были ранее. Также он указал на то, что его украинский коллега Зеленский находится под давлением «спонсоров» киевского режима, позиция которых влияет на решения самого Зеленского. А Варшава лишь учитывает это, добавил политик.

Ранее Дуда заявил, что Польша потратила на помощь Украине около 3,3% своего валового внутреннего продукта, что составляет более 26 миллиардов долларов.

Польша является одним из ярых помощников киевскому режиму, Дуда неоднократно отмечал  приверженность Варшавы поддержке Киева в его «стремлении вступить в ЕС и НАТО».

 

#Украина #Польша #Зеленский #ВСУ #военная помощь #дуда
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