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В Большом театре раскрыли судьбу спектакля «Щелкунчик»

По словам солиста театра Геннадия Янина, руководство обсуждает возможность увеличить количество спектаклей.
Алексей Курильченко 2024-11-21 10:29:27
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Ставший уже традиционным спектакль «Щелкунчик» в Большом театре состоится, обсуждается даже возможность увеличить число выступлений - при этом учитываются возможности артистов. Об этом «Звезде» рассказал солист Большого театра Геннадий Янин.

«Насколько я знаю, ходят разговоры об увеличении количества спектаклей. Обсуждаются способы как-то оптимизировать количество спектаклей, цену билета и возможности труппы. Безусловно, "Щелкунчики" будут», - заявил артист.

Янин отметил, что ежегодно проводились отдельные спектакли для компаний - не более одного-двух за сезон. Такие выступления не указываются в афише, а компании выкупают полный зал. По словам солиста, это обычная практика для театра.

Источник «Звезды» добавил, что сообщения о том, что в этом году «Щелкунчик» будет якобы проводиться исключительно для «элит», не соответствуют действительности. Билеты на спектакль будут доступны всем желающим. Отметим, что в Сети появилась информация, что в этом году спектакль якобы будет проводиться в закрытом режиме, а билет будет стоить несколько миллионов рублей.

Напомним, что в прошлом году «Щелкунчик» вызвал масштабный ажиотаж. Люди собирались в огромные очереди и ждали десятки часов, чтобы приобрести билет. Это привлекло спекулянтов и провокаторов, создававших конфликты в толпе.

#театр #балет #Большой театр #наш эксклюзив #спектакль #Щелкунчик #геннадий янин
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