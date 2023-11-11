Желающие увидеть «Щелкунчика» рассказали, в каких условиях ждут своей очереди

Одна из женщин, стоящих в очереди за билетом, рассказала, что стоит уже 28 часов, и поблизости нет туалета или мусорных урн, отойти поесть так же невозможно.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Люди, стоящие в очереди за билетами на «Щелкунчик» в Большом театре, поделились, в каких условиях им приходится ждать. Светлана Титова сообщила, что вблизи места, где они стоят, нет туалетов и мусорных урн, а отойти поесть невозможно - назад человека просто не пустят.

«Мы здесь стоим больше суток, туалеты не предусмотрены - это наши проблемы, мусорок нет. Выйти за едой мы уже не можем, с пяти часов мы уже не можем выйти», - рассказывает она.

Сама Светлана поделилась, что находится у здания Большого театра уже 28 часов. На вопрос, зачем проходить через все эти трудности, ответила, что ждет сказку. По интернету приобрести билеты не получилось - сайт театра зависает. Два года назад ей удалось купить электронные билеты, но в этот раз женщина потерпела неудачу.

Ранее большая очередь собралась у Большого театра из желающих получить специальный браслет, дающий право на покупку билета на «Щелкунчика». Очередь растянулась на несколько километров.