Женщина из очереди у Большого театра рассказала о провокаторах в толпе

Она заявила, что сейчас, как и неделю назад, в толпе у Большого театра есть провокаторы, оттесняющие людей из очереди и занимающие их место.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Татьяна, стоящая в очереди у Большого театра за билетами на балет «Щелкунчик», заявила, что в толпе появились провокаторы. Она рассказала о том, как ведут себя с другими людьми.

По ее словам, такие же провокаторы были здесь и неделю назад, когда люди стояли за браслетами, позволяющими купить билет на спектакль. Нарушители встревали в очередь, вытесняя оттуда других людей, хотя те стояли там дольше и пришли гораздо раньше.

«Получилось так, что люди, которые действительно стояли по-честному, к ним вклинивались те, кто не стоял, и они были оттиснуты. Порядка ста человек, как пишут в чатах, они вошли», - объяснила она.

По словам Татьяны, сейчас ситуация точно такая же. В очереди находятся люди, которые ругаются и провоцируют конфликт. У них нет билетов, и на вопрос, за кем они стоят, они реагируют агрессивно.

Ранее женщина, находящаяся в очереди за билетом на «Щелкунчика», рассказала, в каких условиях ей приходится находиться уже 28 часов. По ее словам, выйти в туалет или за едой невозможно, поскольку люди просто не пустят обратно, мусорных урн тоже нет и вокруг валяется мусор.