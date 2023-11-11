Первая покупательница билетов на «Щелкунчика» ждала 59 часов ради подарка дочери

Жительница Красноярска Елена приехала в Москву, чтобы сделать подарок на 16-летие своей дочери. Они вместе пойдут на балет «Щелкунчик», а после представления отправятся на Красную площадь праздновать Новый год.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Первая покупательница заветных билетов на балет «Щелкунчик», которая 59 часов ждала в очереди у Большого театра, поделилась со «Звездой» своими эмоциями от покупки. Она приехала из Красноярска и отважилась отстоять такую очередь, чтобы сделать подарок своей дочери.

«Два билета. На себя и на дочь. Моей дочери 16 лет исполняется в январе, мне захотелось сделать ей такой подарок. Ну и после этого мы идем на Красную площадь отмечать Новый год, это же вообще красота!» - радуется купившая билеты Елена.

Не только Елена стояла в очереди несколько суток. Ранее группа «ждунов» рассказала нашему телеканалу, что оборудовала для себя столик с едой и запаслась специальными золотистыми термоодеялами, которые сохраняют тепло. По словам одного из мужчин, он больше никогда не захочет повторить этот опыт.

Также несколькими днями ранее появилась информация о провокаторах в толпе. Некоторые люди пытались встрять в очередь, вытесняя тех, кто честно отстоял свои часы в длинной очереди.