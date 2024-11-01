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Количество жертв обрушения козырька на вокзале в Сербии выросло до 13

Козырек на вокзале сербского города Нови-Сад обрушился сегодня в полдень по местному времени, под обломками оказались несколько человек.
Ян Брацкий 2024-11-01 22:29:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Число жертв обрушения бетонного козырька на вокзале в сербском городе Нови-Сад возросло до 13 человек. До этого власти сообщали о 12 погибших.

«Когда у нас было восемь жертв, мы знали, что под обломками находятся еще пять человек, касаемо которых мы не могли установить, живы они или мертвы», - приводит ТАСС слова главы республиканского МВД Ивицы Дачича.

Напомним, трагедия на вокзале произошла сегодня в полдень (14:00 мск). Козырек на вокзале города Нови-Сад не выдержал и рухнул на людей, расположившихся под ним в зоне ожидания.

На место сразу же прибыли все экстренные службы и власти города. Из-под обломков оперативно извлекли три тела.

После окончания разбора завалов на месте трагедии начнет работать специальная комиссия и следователи. Им предстоит установить причины обрушения конструкции и выявить виновных в случившемся.

#Сербия #Трагедия #вокзал #Нови-Сад
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