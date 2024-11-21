Песков сообщил, что США получили уведомление РФ о пуске «Орешника»

Американская сторона получила уведомление о пуске новейших российских ракет средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом безъядерном оснащении, Россия сообщила об этом за 30 минут до его начала.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, информация о применении оружия поступила в автоматическом режиме, который он назвал явочным, по линии НЦУЯО.

«Российская сторона предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки», - заявил ТАСС представитель Кремля.

Прежде Владимир Путин в своем видеообращении рассказал о нанесенном Вооруженными силами РФ комбинированном ударе по одному из объектов ОПК Украины. В частности, удару подвергся один из крупнейших и известных военно-промышленных комплексов в Днепропетровске. Президент РФ отметил, что это стало реакцией России на применение американского и британского дальнобойного оружия по ее территории.

Кроме этого, Путин рассказал о ТТХ новейшего вооружения, скорость которого составляет 10 махов (2,5-3 километра в секунду), добавив, что средств противодействия такому оружию не существует.

При этом, несмотря на напряженную обстановку, Россия готова к любому развитию событий, хотя и предпочитает решать все спорные вопросы мирными средствами, резюмировал российский лидер.