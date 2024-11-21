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Путин заявил о готовности России к любому развитию событий

Также российский лидер заявил, что Москва предпочитает мирно решать спорные вопросы.
Марина Крижановская 2024-11-21 21:21:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова к любому развитию ситуации, и если у кого-то есть по этому поводу сомнения, то они напрасны.

При этом, обратил внимание президент, наша страна всегда предпочитала решать все спорные вопросы мирным путем. Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий», - отметил он.

Путин подчеркнул: не Россия разрушила систему международной безопасности, а именно США, которые продолжают бороться и «цепляться за свою гегемонию», подталкивают весь мир к глобальному конфликту.

Напомним, 19 ноября сенатор Джабаров посоветовал американцам слушать президента Путина на фоне одобрения ударов ATACMS вглубь российской территории.

#Россия #сша #Владимир Путин #международная безопасность #решение вопросов #мирные способы
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