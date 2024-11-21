Песков не исключил новой поездки Путина в Донбасс

Президент России Владимир Путин может совершить новую поездку в Донбасс, чтобы пообщаться с теми, кто нуждается в его помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», - заявил Песков агентству РИА Новости.

Представитель Кремля не уточнил возможную дату посещения региона.

Напомним, что впервые Путин посещал Донбасс в марте 2023 года. Российский лидер прибыл в Мариуполь, оценил ход восстановления города после боевых действий, а также пообщался с местными жителями и пообещал дать поручения, чтобы решить их проблемы. Также Путин посещал Луганскую Народную Республику и Херсонскую область.