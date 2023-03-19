Песков заявил, что Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя

Жители города спрашивали президента о зарплатах и оформлении российского гражданства.

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Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, жители спрашивали о зарплатах и получении российского паспорта.

«Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией», - заявил Песков.

Напомним, сегодня, 19 марта, Путин посетил Мариуполь. В ходе визита российский лидер осмотрел восстановленный город и пообщался с жителями. Президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.