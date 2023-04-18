В Кремле заявили, что Путин посещал ЛНР и Херсонскую область вчера

Ранее некоторые СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин совершил свою поездку в зону специальной военной операции якобы на прошлой неделе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посещал Луганскую Народную Республику и Херсонскую область именно вчера.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя», - сказал Песков журналистам.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Путин совершил поездку в зону специальной военной операции якобы на прошлой неделе. Дмитрий Песков прокомментировал это, заметив, что некоторые ошибочно ухватились за фразу про Пасху и стали строить гипотезы относительно того, чего не было.

В ЛНР президент России посетил штаб Национальной гвардии «Восток», а на Херсонском направлении - штаб группировки войск «Днепр».