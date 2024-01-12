Востоковед Фитин заявил, что США и Ирану невыгодно воевать сейчас

Полномасштабная война между США и Ираном из-за бомбардировок Йемена маловероятна. В этом уверен советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. По его мнению, у каждой из сторон есть веские причины не начинать конфликт.

«Иран и США на уровне высшего руководства уже заявляли, что не хотят войны. Это невыгодно ни одной из сторон и может привести к серьезным разрушениям и человеческим жертвам. США это не надо в условиях выборного года, в Иране тоже выборный период. Учитывая, что страна под многолетними санкциями, то дополнительные тяжелые испытания Ирану тоже не нужны», - сказал Фитин.

Тем не менее в противостоянии йеменских хуситов и западной коалиции официальный Тегеран на стороне первых, уверен эксперт. Иран давно является союзником и одним из спонсоров боевиков-хуситов. Именно Тегеран поставляет основную массу оружия повстанцам.

«Иран поддерживал восстание хуситов с того момента, как они заняли столицу страны и сейчас контролируют 2/3 населения Йемена и большую часть территории. Иран, как известно, производит широкий ассортимент передового вооружения и, безусловно, поставляет оружие хуситам, это очевидно», - уточнил советник директора Российского института стратегических исследований.

О том, что своими агрессивными действиями США провоцируют Иран на жесткий ответ, ранее предположил американский журналист и политолог Джон Вароли. По его мнению, Тегеран это осознает и ведет осторожную политику.

Йемен подвергся масштабным бомбардировкам США и Великобритании в ночь на 12 января. Поражены 60 целей, среди которых радарные установки, склады с беспилотниками и ракетами, а также места пусков.