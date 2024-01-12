Политолог Вароли обвинил США в попытке спровоцировать Иран ударами по Йемену

Агрессия США и их союзников в отношении Йемена приведет к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта. В этом уверен американский политолог и журналист Джон Вароли. В разговоре со «Звездой» он отметил, что Вашингтон уже 10 лет безуспешно пытается грубой силой сломить сопротивление йеменского народа.

«Дальше будет только эскалация конфликта, потому что народ Йемена абсолютно не собирается останавливаться. Они имеют право защищать своих братьев и сестер в Газе, которые подвергаются геноциду со стороны США и Израиля. Америка любит говорить о международном праве и порядке, но мы видим сплошное насилие и нарушение прав человека со стороны Вашингтона. Погибли сотни тысяч гражданских», - сказал Вароли.

Своими бомбардировками США также пытаются спровоцировать Иран на ответные действия, уточнил журналист. В Тегеране прекрасно понимают суть провокации, уверен он.

«Иран понимает, что США и Израиль хотят разжечь с ним войну, поэтому ведут себя очень аккуратно. Я не жду от Ирана резких шагов, им достаточно подождать. США допускают ошибки и губят себя. Мы губили сами себя в Ираке, в Афганистане. Иран понимает, что сам ход истории против США. Народ Ближнего Востока победит западный империализм», - заверил собеседник «Звезды».

Напомним, США и Великобритания начали наносить ракетные удары по целям в Йемене минувшей ночью. Всего были поражены свыше десятка целей. Среди них - радиолокационные системы, места хранения и пуска дронов, баллистических и крылатых ракет. По замыслу западной коалиции, эти удары должны ослабить возможности хуситов в Красном море.