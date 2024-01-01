ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов калибра 155-мм

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«18.50 - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...18.55 - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - следует из сообщений в Telegram-канале.

Еще 11 снарядов такого же калибра боевики выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в 18:05, 18:45 и в 19:10.

В новогоднюю ночь в результате ударов ВСУ из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка погибли четыре человек, еще 13 получили ранения.

Один из местных жителей рассказал, что боевики обстреляли жилой район, где отсутствуют военные объекты. По его словам, такие атаки «нарушают все моральные законы». На видео попали последствия обстрела.