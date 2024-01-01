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Опубликованы кадры первых минут после удара ВСУ по гостинице «Донбасс Палас»

Удар украинских боевиков пришелся по площади Ленина в центре Донецка, где находится гостиница «Донбасс Палас».
Игнат Далакян 2024-01-01 07:23:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры последствий из пострадавшего в результате массированного удара украинских боевиков отеля в центре Донецка. Одна из ракет ударила по площади Ленина в центре города, в результате которого гостиница «Донбасс Палас» получила повреждения.

На кадрах видно, как раненому человеку оказывается первая помощь. Также на видео можно заметить повреждения внутри отеля: один из проходов оказался полностью завален обломками, есть множество других обрушений внутри здания.

Напомним, украинские войска совершили массированный обстрел Донецка в ночь на 1 января. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о четырех жертвах и тринадцати раненых после обстрела националистов.

Ранее мы показывали кадры упавшего на площади Ленина в Донецке снаряда украинских боевиков. Местный житель подчеркнул, что боевики обстреляли жилой район, где нет никаких военных объектов. Он также сказал, что подобные атаки «нарушают все моральные законы».

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