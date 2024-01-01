Опубликованы кадры разрушений в Донецке после обстрела украинских боевиков. Один из снарядов упал на площади Ленина, еще один попал в магазин мобильных телефонов. Местный житель рассказал, что вышел из дома, услышав обстрел, чтобы посмотреть, не нужна ли кому-нибудь помощь.

«Услышал прилет и решил посмотреть, все ли живы, может быть, нужна кому-то помощь. И посмотреть, чтобы все было нормально с магазинами, потому что мы народ сплоченный, должны помогать друг другу», - считает он.

На видео - выбитые стекла, разрушенный асфальт, осколки снарядов посреди города. Как заявил местный житель, район, по которому украинские боевики совершили атаку, мирный, в нем нет военных объектов. Поэтому то, что делают националисты, «нарушает все моральные законы».

«Это нарушает абсолютно все моральные законы и все моральные принципы, я считаю, что эти люди должны сидеть в тюрьме и должны ответить за свои поступки, которые они совершают», - подытожил он.

Ранее сообщалось об обстреле украинскими боевиками Донецка. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в результате атаки погибли четыре человека, еще тринадцать человек были ранены.