Число погибших в результате обстрела Донецка боевиками увеличилось до четырех

Стало известно еще об одном погибшем в результате атаки ВСУ по Донецку. Также число раненых увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших», - указано в сообщении.

ВСУ в новогоднюю ночь атаковали Калининский и Буденновский районы Донецка, нанеся удары из РСЗО. Ранее Денис Пушилин сообщил о трех погибших и семи раненых в результате обстрела.