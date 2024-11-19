Джабаров посоветовал американцам слушать Путина на фоне одобрения ударов ATACMS вглубь РФ

Западным «горячим головам» следует внимательно переслушать заявления президента РФ Владимира Путина, прежде чем одобрять удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом «Звезде» заявил первый зампред Комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, российский лидер четко дал понять, что любая страна, которая одобрит удары по территории РФ, будет считаться агрессором. Джабаров подчеркнул, что полетные задания для ракет ATACMS, которые поставляются киевском режиму, задают американские военные - они же и дают команду на пуск.

«Четко было сказано, что Россия будет исходить из того, что страны, поставляющие дальнобойные ракеты и обеспечивающие их запуск по российским территориям, будут рассматриваться в качестве государств-агрессоров», - заявил «Звезде» Джабаров.

Сенатор отметил, что в настоящее время нет четких гарантий того, что США действительно одобрили применение своих ракет по территории России. Тема в основном муссируется в западных СМИ, и неясно, кто дал им задание «разгонять» эту тему.

«Да и принято ли решение? А если не принято, есть ли гарантии, что кто-то может в любой момент передать такие полетные задания в зону СВО? Нет таких гарантий», - отметил Джабаров.

Напомним, что 17 ноября газета New York Times написала, что президент США Джо Байден якобы одобрил применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории Российской Федерации. Пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер не подтвердил эту информацию. Газета Figaro сообщила, что решение об ударах также приняли Великобритания и Франция, но позже удалила статью. В Кремле отметили, что если такое решение действительно приняли, то это приведет к новому витку напряженности.