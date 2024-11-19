Эрдоган призвал НАТО обратить внимание на ядерную доктрину РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО обратить внимание на обновленную российскую доктрину ядерного сдерживания. Сам документ он назвал ответом на агрессивную политику в отношении России извне.

«Я думаю, что эта позиция России - это, прежде всего, мера, принятая против поведения, направленного против нее самой… Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

Турецкий лидер также выразил надежду на скорейшее достижение прекращения огня в регионе и установление мира.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Среди прочего новый документ подразумевает неотвратимость возмездия в случае агрессии против Москвы и ее союзников.

По данным Кремля, изменение в отечественной ядерной доктрине связано с необходимостью адаптироваться к нынешним реалиям и минимизировать мировую ядерную угрозу. В МИД РФ выразили надежду, что на Западе начали изучать обновленную доктрину.