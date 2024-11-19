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Эрдоган призвал НАТО обратить внимание на ядерную доктрину РФ

Сегодня, 19 ноября, президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.
Елизавета Кондрикова 2024-11-19 20:56:41
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО обратить внимание на обновленную российскую доктрину ядерного сдерживания. Сам документ он назвал ответом на агрессивную политику в отношении России извне.

«Я думаю, что эта позиция России - это, прежде всего, мера, принятая против поведения, направленного против нее самой… Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

Турецкий лидер также выразил надежду на скорейшее достижение прекращения огня в регионе и установление мира.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Среди прочего новый документ подразумевает неотвратимость возмездия в случае агрессии против Москвы и ее союзников.

По данным Кремля, изменение в отечественной ядерной доктрине связано с необходимостью адаптироваться к нынешним реалиям и минимизировать мировую ядерную угрозу. В МИД РФ выразили надежду, что на Западе начали изучать обновленную доктрину.

#Россия #НАТО #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #ядерная доктрина #доктрина сдерживания
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