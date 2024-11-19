Bloomberg: США не будут реагировать на изменение ядерной доктрины РФ

США не станут корректировать свою ядерную доктрину в ответ на изменение российской политики в области ядерного сдерживания, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

«США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ», - говорится в материале.

Он добавил, что в Вашингтоне не были удивлены подобными действиями, так как Москва последнее время подавала соответствующие сигналы.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал обновленный указ «Об Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». Среди прочего новый документ называет совместной агрессией нападение неядерной страны с помощью ядерной.

В МИД РФ понадеялись, что на Западе начали изучать обновления в документе.